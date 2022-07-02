Galatasaray'ın, Jason Denayer'in menajeriyle görüştüğü iddiası
Süper Lig ekibi Galatasaray'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Sezonu açan sarı-kırmızılıların Belçikalı savunmacı Jason Denayer'in menajeriyle temas kurduğu ileri sürüldü.
Geçen sezonu kötü geçiren Galatasaray, yeni döneme iddialı girmek istiyor. Okan Buruk'un gelişiyle nokta atışı transferlerine devam eden sarı-kırmızılılar, iddiaya göre, Denayer'in menajeri ile İstanbul'da pazarlık masasına oturdu.
Galatasaray, Marcao için Sevilla ve Zenit’ten gelecek ikinci teklifleri beklerken olası bir ayrılık durumunda Denayer için hamle yapacak. Sarı-kırmızılıların, savunmada sorun yaşamamak için böyle bir adım atacağı ve en az 4 stoperle sezona gireceği bildirildi.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim transferde gelişmeleri hızlandırdı. Denayer’in menajeri Jesse de Preter İstanbul’a gelirken yıldız ismin transferi için görüşmelere başlandı. İddiaya göre, yönetim, bonservisi elinde bulunan Belçikalı futbolcu ile sözleşme görüşmesi yaptı.
İMZA PARASI İSTİYOR
Haberde, tecrübeli stoperinsarı-kırmızılı takımdan ilk planda 4 senelik imza ve 3 milyon Euro'luk kontrat istediği belirtildi. Denayer'in ayrıca 2 milyon Euro imza parası talep ettiği ileri sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetim bu fiyatı indirmek için harekete geçti. Galatasaray rakamları yarı yarıya düşürerek Belçikalı futbolcuyu renklerine bağlamaya çalışacak.
Tecrübeli oyuncu, Lyon formasıyla 21 maçta forma giyerken 3 gol 1 asistle takımına katkı sağladı. Belçikalı oyuncunun piyasa değeri 14 milyon Euro olarak dikkat çekerken, bonservisinin elinde olması olumlu detaylardan bir tanesi. Olumsuz yön ise Denayer'in yüksek bir imza parası talebinde bulunması.
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