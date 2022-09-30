Galatasaray'ın kamp kadrosunda iki yıldız eksik!
Süper Lig ekibi Galatasaray, 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi ile Yusuf Demir kadroda yer almadı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takımda bu maçın kadrosunda Mauro Icardi ve Yusuf Demir'in durumu belli oldu. İki futbolcu, Adana Demirspor maçının kadrosunda yer alamadı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Yusuf Demir kamp kadrosunda yer almamaktadır" denildi.
Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü Yeni Adana Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- 'Gereğini yapıyor' sözlerine yanıt
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- Bol keseden saçtılar!
- Ünlü sunucu canına kıydı
- Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu
- İki isimden kritik görüşme
- 'Kara kara düşünüyorlar'
- İsmailağa, Atatürk dönemini hedef aldı!
- İşte Akşener'in çıkışının şifreleri