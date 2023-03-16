Galatasaray'ın Konyaspor kamp kadrosunda 6 eksik
Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu netlik kazandı.
Sakatlıkları bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö'yle birlikte Yusuf Demir, Mathias Ross, Emre Taşdemir ve kart cezalısı Victor Nelsson yer almadı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Konyaspor maçı kamp kadrosu şöyle:
A. Konyaspor maçı kamp kadromuz #KNYvGS pic.twitter.com/ladiGV6FYM— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 16, 2023
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