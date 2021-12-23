Galatasaray'ın liderle aradaki fark uçurum

23 Aralık 2021 Perşembe, 07:00

Süper Lig’de henüz 18. haftada zirvenin 21 puan gerisinde kalan Galatasaray’ın bu performansı hem Burak Elmas başkanlığındaki yönetime hem de teknik direktör Fatih Terim’e yönelik eleştirileri beraberinde getirdi. Sezona yenilenen ve gençleşen bir kadroyla başlamasına rağmen UEFA Avrupa Ligi’nde namağlup son 16’ya çıkan Sarı-Kırmızılı takımın Türkiye’deki form durumu beklentilerin uzağında kaldı. Yönetimin, bir süredir oyunculara maaşlarını ödemediği öğrenilirken, içinde bulunulan ekonomik sıkıntının 2022’nin ilk çeyreğinde de süreceği kaydedildi. Terim; Avrupa ve Süper Lig maçlarına sürdüğü kadroların istikrarsızlığı, bazı futbolcuların performansını istenen seviyeye yükseltememesi, çok pozisyona girilmesine rağmen golle sonuçlandırma oranının düşüklüğü nedeniyle eleştiriliyor. Tecrübeli hocanın aldığı ceza ile takımını yalnız bırakması, yönetimin ise TFF ile hakemlerin verdiği kararlara yeterli tepkiyi göstermemesi camianın eleştirdiği diğer hususlar.

REZAN EPÖZDEMİR YOK

G.Saray yönetimi dün olağan toplantısını yaptı. Sportif AŞ’den istifa eden ancak, kulüp yönetim kurulunda devam ettiğini açıklayan Rezan Epözdemir toplantıya katılmadı.