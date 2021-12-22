Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: 21 puan geriye düşemez

22 Aralık 2021 Çarşamba, 15:34

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray 2-0 yenilirken spor yorumcusu Rıdvan Dilmen mücadeleyi TRT Spor'da değerlendirdi.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"TERİM OLSA DA FARK ARTARDI"

Galatasaray 8 maçtır kazanamıyor. Alttan Başakşehir geliyor, 10 maçtır kaybetmiyor. Ben bu hafta puan kaybı artar dedim Galatasaray adına. Terim kulübede olsa da artardı. İki takım teknik direktör değişikliğine gitti. Beşiktaş 4 puan aldı. Fenerbahçe farkı indirebilir.

"HİÇ ROTASYON YAPMAMASI LAZIM"

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadı ligle alakası kalmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi'nde oynadı, ligle alakası kalmadı. Trabzonspor bye bye dedi, forse etti. Trabzonspor'un kadrosundan sabah 10 kişiyi söylerdim. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'dan hiç söylemem. Rotasyon diyorlar, Galatasaray genç takım, hiç yapmaması lazım.

Galatasaray'ın yediği ilk gol evlere şenlik. Kontraatak tehlikesi için merkezdeki Taylan'ı çıkarmalıydı. Gol, ilk yarıda geliyorum diyordu. Taylan, Galatasaray'ın yediği 2 golde faul yapsa golü yemeyecekler.

Galatasaray'da benim anlamadığım bir şey var. Oğulcan'dan sağ bek olmaz. Oğulcan'dan sağ bek yaratamazsın. Merkezi bozmamaya çalışıyorsun, 6 pozisyon veriyorsun. Galatasaray sürekli seyahate gidiyor, geliyor. 8 deplasman, 1 galibiyet.

"CICALDAU İKİ MAÇTIR YOK"

Galatasaray'da 2 maçtır Cicaldau'yu gören oldu mu? Neden oynatıyorsun? Bu çocuk kovid'den çıktı. Gidemiyor, sahada yok, çıkar.

"BU MAÇIN SKORU 6-2'YDİ!"

Bu maçın skoru 6-2'ydi. 6-2, 6-3 kazanabilirdi Adana Demirspor.

Galatasaray'a Yunus'u neden verdin demem. Galatasaray için yeterli değildi. Galatasaray'da neresi doğru ki, nereye bakalım?

Güçlü bir Demirspor kadrosu vardı ve morallilerdi. Motivasyon yüksek, gidiyorlar ve kazanıyorlar. Geçen sene Galatasaray, 1 eksik gol yiyip, 1 fazla gol atsaydı şampiyondu. Şimdi ise ligin son maçını oynamana gerek kalmadı. Görünen köy kılavuz istemez. Hakem hataları var ama hakem hataları 21 puan geri götürmez. 3 yıllık proje de olsa Galatasaray takımı 21 puan geriye düşmez.