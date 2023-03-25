Galatasaray'ın mali kongresinde Dursun Özbek'ten flaş tepki

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 10:39

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 11:58

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayımlanan kongrenin genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

Kongrede, kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanmasıyla eski başkan Burak Elmas ile mevcut başkan Dursun Özbek dönemlerinin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

Toplantıda, yeni kurulan Galatasaray Florya Emlak AŞ'nin kulübün iştiraki olarak Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama AŞ'den devralınması ile kulübün Kadıköy'deki taşınmazının değerlendirilmesi hususlarında yönetim kurulunun yetki talebi de görüşülecek.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2023 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugüne kadar 100 tır dolusu insani yardım malzemesini bölgeye ilettik. Depremzedelerin bölgeden nakledilmesi için 25 otobüsü bunun için organize ettik. 1000 depremzedenin bölgeden ayrılmasını sağladık. Deprem sonrası bölgeye gittik. Öncelikli konteyner, devamında da kalıcı konut ihtiyacının çok önemli olduğunu gördük. Toplam 500 konteyner kentlerimizin üretimi hızla devam etmektedir. Bu kentleri Nef Vakfı iş birliği ile Maraş, Antep ve Adıyaman'da kuracağız. Beraberce 1000 konteyner olacak. 500'ü bizim tarafımızdan geri kalanı Nef Vakfı tarafından sağlanacak."

"Futbol takımımız lider durumda. Sezon başında planladığımız hedeflere doğru ilerliyoruz. Bu kadro geçmiş dönemlere çok yakın maliyetlerle kurulmuş bir kadrodur."

"Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir. Bir an bile konsantrasyonumuzu kaybeden tüm taraftarımızla birlikte şampiyonluğa yürüyeceğiz."

"BAŞARILI GİDİŞATIMIZ BAZILARININ TADINI KAÇIRMIŞ DURUMDA"

"Çok dikkatli olmamız gereken konular var. Kulübümüz ve futbol takımının başarılı gidişatı bazılarının tadını kaçırmış durumda. Görüyoruz ki, her şeyi planlamışlar. Ama geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamışlar. Galatasaray'ın gücünü hafife aldıkları için şimdi bizi saha dışına çekmeye, rekabeti aşağıya indirmeye çalışıyorlar. Küçük ayak oyunlarına, içinde kabadayılık geçen numaralara gelmem!"

"Sosyal medyada yaptığımız ve sadece eleştiri içeren bir açıklama nedeniyle, TFF bana 21 gün hak mahrumiyeti ve ilaveten para cezası verdi. Onlara tavsiyem şu, bizim doğruları söylememizden korkmayın. Doğru ve adaletli olan her zaman kazanır. Biz Türk futboluna herkes için adaleti doğruları söyleyerek getireceğiz. Bu bizim andımızdır."

"Bu akşam bir milli maç oynayacağız. Söyleyecek çok şey var. Çok doluyum, çok şey söylemek istiyorum ama akşam bir maç oynayacağız. Önemli bir rakiple oynayacağız. Dolayısıyla şu an için sessiz kalacağım ama PFDK'nın verdiği veya veremediği cezalarla ilgili kısa zamanda konuşacağım."

Burak Elmas

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Elmas, görev sürelerinde Galatasaray'ın menfaatlerini en önde tuttuklarını belirterek, "Bu görev, bizim için asla bir iktidar mücadelesi olmadı. Bu, Galatasaray'a vereceğimiz hizmet yarışıydı. Göreve geldikten sonra önceliğimiz, Galatasaray'ın sürdürülebilir olmayan finansal yapısını düzeltmek ve bu düzeltmeyi yapmak için zor kararları alma cesaretini gösterebilmek üzerine kuruluydu. Bunun için önemli projeleri hayata geçirmeye çalıştık. Bunları yaparken, camiamızın üyelerinden gelen geri dönüşleri dikkatle dinledik. Bunların yanında Galatasaray'ın ancak tüm kurumlarıyla beraber güçlü olabileceği bilinciyle hareket ettik." diye konuştu.

Burak Elmas, zor bir dönemde göreve geldiklerini anlatarak, "Henüz pandemi sürecinden yeni çıkan, sezon başı kombine gelirlerinden yoksun, naklen yayınları avro bazında erimekte olan bir spor ekonomisi, denk bütçe verme mecburiyeti gerektiren ve borçlanma yasağı getiren Bankalar Birliği anlaşması, federasyonun getirmiş olduğu futboldaki yabancı sporcu transferi limiti gibi birçok gerçeklikle göreve başladık. Tüm bu gerçeklik içerisinde kulübümüzün ileriye dönük finansal yapısını ciddi şekilde koruyacak kararlar aldık." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünde kurumsallaşmaya büyük önem verdiklerini aktaran Elmas, "Bütün bu çalışmalarımız sonucunda kulübümüzün net borçluluk oranını son yılların en düşük seviyesine getirmeyi başardık. En büyük maliyetimiz olan futbolcu ücretlerine de ciddi şekilde eğildik. Futbolcu maliyetlerinde ciddi anlamda kontrollü bir şekilde gitmeye çalıştık. Yeni yaptığımız kontratları bir milyon avro seviyesinin altında maaşlarla yaparak, genç sporcular transfer etmek istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Elmas, kulübün gayrimenkulleriyle ilgili önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır işgal altında olan Galatasaray Adamızın merhum başkanımız Mustafa Cengiz döneminde başlatılan hukuk mücadelesini yakından takip ederek çok kısa sürede davaları kazandık. Galatasaray Adamızı dönemimizde tahliye etmeyi başardık. Florya projesinde ihale çıkılmıştı ama daha sonra iptal edilmişti. Burada Emlak Konut'a ait olan arazinin Galatasaray'a kazandırılma projesi vardı. Bu proje yönetimlerde devamlılığın güzel bir örneği oldu. Bu, sevgili Erden Timur ile beraber defalarca konuştuğumuz, kendisinin de fikri olan ve daha sonra da Sayın Başkanımız Dursun Özbek'in tecrübe, bilgi ve birikiminden yararlandığımız çok önemli bir projeydi. Bu projede çok önemli adamlar atıldı. Bugün Sayın Başkan ve ekibinin, Galatasaray tarihin en önemli projelerinden olan bu projeyi sonuçlandırmasından dolayı çok mutluyum. Kendilerine de göstermiş oldukları büyük başarı için teşekkür ve tebrik ediyorum."