Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mohamed'ten Arda Turan paylaşımı
Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabından takım arkadaşı Arda Turan'ın videosunu paylaştı.
Galatasaray'da Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde keyifler yerinde.
Sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabı Instagram'dan Arda Turan'ın videosunu paylaştı. Videoda Turan dans ederken, arka planda dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'de yer alan bir "Çav Bella" parçası çaldı.
Mısırlı golcü paylaşımına yine aynı dizide yer alan bir karakterin maskeli çıkartmasını ekleyerek takipçilerinin beğenisine sundu. Video, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından kısa sürede gündem oldu.
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- ABD'den kritik Halkbank kararı
- Dizide 10 saniye göründü, hayatı değişti
- Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Rıza Sarraf bulundu: İşte yeni ismi ve yeni işi
- Kavala'dan Erdoğan'a yanıt geldi
- Kuruçay'ın ölümünde kahreden ayrıntı
- AKP tarihinin en düşük bandında
- Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha
- 'Sonunuz onlar gibi olur'