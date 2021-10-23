Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mohamed'ten Arda Turan paylaşımı

23 Ekim 2021 Cumartesi, 14:50

Galatasaray'da Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde keyifler yerinde.

Sarı-kırmızılıların Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabı Instagram'dan Arda Turan'ın videosunu paylaştı. Videoda Turan dans ederken, arka planda dünyaca ünlü dizi La Casa de Papel'de yer alan bir "Çav Bella" parçası çaldı.

Mısırlı golcü paylaşımına yine aynı dizide yer alan bir karakterin maskeli çıkartmasını ekleyerek takipçilerinin beğenisine sundu. Video, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından kısa sürede gündem oldu.