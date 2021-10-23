Milli sporcu Ahmet Önder, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda beşinci oldu
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası erkek genel tasnif finalini Ahmet Önder beşinci olarak tamamladı.
Japonya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda erkekler genel tasnif finalinde yarışan milli sporculardan Ahmet Önder beşinci, Adem Asil on birinci oldu.
Kitakyushu kentinde düzenlenen şampiyonada, 6 alette yarışılan genel tasnif finalinde milli cimnastikçilerden Ahmet 84.232, Adem ise 82.689 puan aldı.
Daha önce 2017 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda genel tasnifte dokuzuncu sırada yer alan Ahmet, bu şampiyonada beşinci olarak Türk cimnastik tarihinde dünya şampiyonası seviyesinde genel tasnifte en iyi derecesini elde etti.
Hafta sonu alet finalleriyle devam edecek şampiyonada, milli sporcu İbrahim Çolak yarın saat 13.00'te halka finalinde yarışacak.
Video Haberler
- Sosyal medyanın gündemine oturan sokak röportajı
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Röportajda 'telefonunu göster' deyince...
- ABD'den kritik Halkbank kararı
- Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi
- Boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
- Dizide 10 saniye göründü, hayatı değişti
- Tahminler alt üst! 2 kez güncelledi
- Rıza Sarraf bulundu: İşte yeni ismi ve yeni işi
- Kavala'dan Erdoğan'a yanıt geldi
- Yavaş yavaş açılıp çöküyor
- Kuruçay'ın ölümünde kahreden ayrıntı