Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

23 Ekim 2021 Cumartesi, 11:02

Süper Lig’in 10. Haftasında Göztepe ile Trabzonspor yeşil sahada bir araya gelecek.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.

Ligde çıktığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavili ekip 21 puanla 1. sırada yer alırken, İzmir ekibi Göztepe 8 puanla 17. sırada yer alıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada hiç maç kaybetmeyen bordo-mavililer, 23 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde dış sahadaki yenilmezliğini bir yıla çıkartacak.

EKSİKLER

Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Karadeniz ekibinde Anthony Nwakaeme, Bruno Peres, Abdulkadir Parmak ve Fode Koita, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Bordo-mavililer, bu sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra 16.30'da özel uçakla İzmir'e gidecek.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Burekovic, Atınç, Arslanagic, Murat, Nwobodo, Atakan, Tijanic, Lourency, Ndiaye, Jahovic

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denwsil, Hamsik, Berat, Gervinho, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny