Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası: '2 şeye ihtiyacı var'

Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:28

Güncelleme: 14.01.2025 - 09:28

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen maçın ardından Fenerbahçe için yorumlarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

"Jose Mourinho'nun açık futbola yönelik tercihler yaptığını gördük. Bir hücum oyuncusu olarak en çok sevdiğim kadrolar vardı sahada. Çok kolay geçilen orta sahalar, savunma zaafları. Jose Mourinho artık maçlara risk alarak çıkmak zorunda. İki haftadır Fenerbahçe sahaya 11 puan gerideyken çıkıyor. Fenerbahçe'nin bundan dolayı mental olarka biraz gevşediğini düşünüyorum."

'2 ŞEYE İHTİYACI VAR'

"Şunu görüyorum, Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybından sonra daha sıkı konuma gelecek. Ligin ikinci yarısında kimse ilk yarıdaki Trabzonspor'u ve Beşiktaş'ı da beklemesin. Fenerbahçe'nin motivasyonunu artırması için 2 şeye ihtiyacı var: Galatasaray'ın puan kaybı ve sahada yer alacak yeni yüzler."

'İKİNCİ YARIDA OYNAMAZLAR'

"Fenerbahçe'nin bugün gördüğümüz savunmasından isimler ikinci yarıda oynamaz. Yeni gelen 2 stoper oynayacaktır. Fenerbahçe diyelim ki Talisca'yı aldı. Çift santrfor için 4-3-3 oynayamazsın. Kenar oyuncusu olmaz bu düzende. 4-4-2 oynayabilir ama orada da Talisca gelirse ona yer yok."

'HİÇ GÖRMEDİĞİ TEPKİLER ALMAYA BAŞLADI'

"Dışarıdan gelen teknik direktör Türkiye'de temaslı bir oyun görüyor. Sert bir oyun. Jose Mourinho daha fazla oyun oynansa bizim için avantajlı demek istiyor. Ali Bey'in 8. yılı. Hiç görmediği tepkileri almaya başladı."

OSAYI SAMUEL SÖZLERİ

"Bence yönetim dedi ki 'bir dakika', bir şey yapalım. Transferleri yapalım. Her şeyimizi ortaya koyalım. Jose Mourinho'nun orta sahada eli kolu bağlıydı. Bir tek Bartuğ var kenardan gelebilecek. Fenerbahçe'ye bir önerim var. Osayi ile beklemeyin hemen sözleşmeyi imzalayın. Osayi kanunen bu akşam bile herhangi bir takıma imza atabilir. Belki bu belirsizlikler yüzünden 60-65. dakikalardan sonra dikkatinin dağıldığını görüyorum."