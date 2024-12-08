Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sert tepki: 'Skandal hakem kararlarına rağmen...'

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın son dakikada yaşadığı pozisyon için tepki gösterdi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sert tepki: 'Skandal hakem kararlarına rağmen...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 18:48

Galatasaray Kulübü, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından Barış Alper Yılmaz'ın son dakikada yaşanan pozisyonu için sert bir açıklamada bulundu.

Galatasaray yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR!"


Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #Rey Manaj #galatasaray #kırmızı kart

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