Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sert tepki: 'Skandal hakem kararlarına rağmen...'

Yayınlanma: 08.12.2024 - 18:48

Güncelleme: 08.12.2024 - 18:48

Galatasaray Kulübü, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından Barış Alper Yılmaz'ın son dakikada yaşanan pozisyonu için sert bir açıklamada bulundu.

Galatasaray yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR!"