Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için sert tepki: 'Skandal hakem kararlarına rağmen...'
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın son dakikada yaşadığı pozisyon için tepki gösterdi.
Galatasaray Kulübü, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından Barış Alper Yılmaz'ın son dakikada yaşanan pozisyonu için sert bir açıklamada bulundu.
Galatasaray yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR!"
Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #Rey Manaj #galatasaray #kırmızı kart
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