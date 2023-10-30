Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te 5 isim idmana çıkmadı!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te 5 futbolcunun son yapılan antrenmanda yer almadığı açıklandı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5 futbolcu çeşitli sebeplerden dolayı yapılan son idmanda yer almadı.
5 FUTBOLCU İDMANDA YER ALMADI
Hastalanan Jamal Musiala ve Noussair Mazraoui ile birlikte ayak bileğinde sorun yaşayan Kingsley Coman'ın idmanda yer almadığı belirtildi. Ayrıca, Leroy Sane ve Sven Ulreich'ın da dinlendirildiği açıklandı.
Leroy Sane
3 İSİM GERİ DÖNDÜ
Öte yandan tedavileri tamamlanan Serge Gnabry, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro'nun takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.
Galatasaray, İstanbul'da karşı karşıya geldiği Alman devine 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı takım, 8 Kasım Çarşamba günü Bayern Münih ile Almanya'da karşılaşacak.
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