Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a kötü haber... Marcus Rashford trafik kazası geçirdi!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 13:15

Güncelleme: 24.09.2023 - 13:24

Jadon Sancho, Antony gibi yıldız oyuncularının saha dışı olaylarla gündeme gelmesiyle dilkkat çeken Manchester United'a bir kötü haber daha geldi.

RASHFORD KAZA GEÇİRDİ

Cumartesi günü Burnley'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Manchester United'da yıldız futbolcu Marcus Rashford, maç dönüşü bir trafik kazası geçirdi.

Marcus Rashford

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazanın ardından İngiliz yetkililerden yapılan açıklamada 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.