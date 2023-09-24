Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a kötü haber... Marcus Rashford trafik kazası geçirdi!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın İngiliz futbolcusu Marcus Rashford'ın trafik kazası geçirdiği öğrenildi.
Jadon Sancho, Antony gibi yıldız oyuncularının saha dışı olaylarla gündeme gelmesiyle dilkkat çeken Manchester United'a bir kötü haber daha geldi.
RASHFORD KAZA GEÇİRDİ
Cumartesi günü Burnley'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Manchester United'da yıldız futbolcu Marcus Rashford, maç dönüşü bir trafik kazası geçirdi.
Marcus Rashford
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kazanın ardından İngiliz yetkililerden yapılan açıklamada 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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