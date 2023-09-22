Manchester United'da Sancho krizi sürüyor: 'Geri dönüşü tamamen ona bağlı'
Manchester United'da Jadon Sancho krizi devam ediyor. Teknik Direktör Erik ten Hag, Sancho'nun Burnley maçının kadrosunda olmayacağını açıkladı.
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'da sular bir türlü durulmuyor.
Bayern Münih maçı kadrosunda yer almayan Jadon Sancho'nun önümüzdeki Burnley maçında da kadroda olmayacağı açıklandı.
"GERİ DÖNÜŞÜ ONA BAĞLI"
Burnley maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, "Jadon Sancho, Burnley maçının kadrosunda olmayacak. Geri dönüşü tamamen ona bağlı" ifadelerini kullandı ve diğer maçlar içinde yıldız futbolcuya ültimatom verdi.
82 MAÇA ÇIKTI
2021 yaz transfer döneminde 85 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Manchester United'a transfer olan Jadon Sancho, İngiliz ekibiyle 82 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
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