Galatasaray'ın rakibinin maçı yarıda kaldı: Taraftarlar hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 18:16

Güncelleme: 30.09.2023 - 18:16

Danimarka Ligi 10. hafta maçında Galatarasay'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Kopenhag, sahasında Midtjylland ile karşılaştı.

Kopenhag'ın 2-0 yenik durumda olduğu Midtjylland maçı 90+4. dakikada yarıda kesildi.

Oyunculardan birkaçı Kopenhag takım doktorlarına 'acil' çağrısı yaptı ve doktorlar tribünlere çıktı. Ardından tribünlerden birkaç taraftarın sedyeyle ambulanslara taşındığı görüntülendi.

Birkaç dakika sonra hakem Sandi Putros, tüm oyuncuları ve antrenörleri soyunma odasına gönderdi.