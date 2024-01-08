Galatasaray'ın serisi 26 maç oldu

Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 00:11
Galatasaray'ın serisi 26 maç oldu
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Konyaspor'u Süper Lig'de 3-0 yenen Galatasaray'da evindeki yenilmezlik serisi sürüyor.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.


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