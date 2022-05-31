Galatasaray'ın taksit teklifine Zamalek'ten ret!

31 Mayıs 2022 Salı, 09:44

Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Mısırlı yıldızın bonservisinin tamamen Galatasaray 'a geçmesi için, sarı-kırmızılılar'ın temmuz ayının ilk haftasında Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

Fanatik'in haberine göre, Mısırlı kulüp, ödemenin söz verilen süre içinde yapılmaması nedeniyle tedbir aldı ve ihtarname hazırladı. Galatasaray yönetiminin, "Ödemeyi taksitle yapalım" teklifinin ise son ödeme tarihi yaklaştığı için Zamalek cephesi tarafından reddedildiği ileri sürüldü.

11 Haziran'da seçilecek yönetimin, ilk iş olarak 4 milyon dolarlık Mostafa Mohamed krizini çözmesi gerekecek.