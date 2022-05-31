Galatasaray'ın taksit teklifine Zamalek'ten ret!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Mostafa Mohamed transferi için Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Sarı kırmızılıların bu ücreti taksitle ödemeyi teklif ettiği ancak Mısırlı kulübün bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 09:44
Galatasaray'ın taksit teklifine Zamalek'ten ret!
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Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Mısırlı yıldızın bonservisinin tamamen Galatasaray 'a geçmesi için, sarı-kırmızılılar'ın temmuz ayının ilk haftasında Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

Fanatik'in haberine göre, Mısırlı kulüp, ödemenin söz verilen süre içinde yapılmaması nedeniyle tedbir aldı ve ihtarname hazırladı. Galatasaray yönetiminin, "Ödemeyi taksitle yapalım" teklifinin ise son ödeme tarihi yaklaştığı için Zamalek cephesi tarafından reddedildiği ileri sürüldü.

11 Haziran'da seçilecek yönetimin, ilk iş olarak 4 milyon dolarlık Mostafa Mohamed krizini çözmesi gerekecek.


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