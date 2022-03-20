Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'dan istifa çağrısı
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, sarı-kırmızılı takımın Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Başkan Burak Elmas ve Yönetim Kurulu'nu istifaya davet etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçtiği maçta birçok gol fırsatından yararlanamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftar gruplarından ultrAslan, Başkan Burak Elmas ve Yönetim Kurulu'nu istifaya davet etti.
ultrAslan'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Sabrımız kalmadı. Yıllık Olağan Genel Kurul öncesi acilen seçim kararı alınmalı. Galatasaray’ımızın kaybedecek bir dakikası bile kalmadı. Yönetemeyenler geleceğe yön veremez, beceremeyenler koltukları daha fazla işgal edemez! Fikrimiz değişmedi; daha yüksek sesle istifa!" ifadeleri kullanıldı.
Sabrımız kalmadı.— ultrAslan (@ultrAslan) March 20, 2022
Yıllık Olağan Genel Kurul öncesi acilen SEÇİM KARARI alınmalı.
Galatasaray’ımızın kaybedecek bir dakikası bile kalmadı.
Yönetemeyenler geleceğe yön veremez, beceremeyenler koltukları daha fazla işgal edemez!
Fikrimiz değişmedi; DAHA YÜKSEK SESLE İSTİFA! pic.twitter.com/c4FrK6CqvO
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde topladığı 38 puanla, 15. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımın düşme potasıyla arasında 9 puan fark bulunuyor.
İlgili Haberler
- Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonrası açıklamalar: Bu pozisyonlar nasıl değerlendiriliyor?
- Marcao, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıktı
- Galatasaray, Gaziantep'te 3 puan bıraktı! Gaziantep FK 3-1 Galatasaray
Video Haberler
- Dünya Mutluluk Günü'ne kahkaha yogalı kutlama
- Isparta'da doktora darp şüphelisi serbest
- Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu
- Çığdan kapanan mahalle yolu kar tünelleriyle açıldı
- Fethiye'de orman yangını
- İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
- Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: Ç
- Ukrayna'da 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Tayvanlıların favori yabancı ülkesi belli oldu
- Porsche ve Apple işbirliği yolda
- Babadan devraldığı 59 yıllık kokuları özveriyle üretiyor
- Uzmanı uyardı: 'Göz basıncındaki' değişime dikkat!
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat