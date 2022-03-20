Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'dan istifa çağrısı

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, sarı-kırmızılı takımın Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Başkan Burak Elmas ve Yönetim Kurulu'nu istifaya davet etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2022 Pazar, 18:42
Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'dan istifa çağrısı
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Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçtiği maçta birçok gol fırsatından yararlanamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftar gruplarından ultrAslan, Başkan Burak Elmas ve Yönetim Kurulu'nu istifaya davet etti.

ultrAslan'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Sabrımız kalmadı. Yıllık Olağan Genel Kurul öncesi acilen seçim kararı alınmalı. Galatasaray’ımızın kaybedecek bir dakikası bile kalmadı. Yönetemeyenler geleceğe yön veremez, beceremeyenler koltukları daha fazla işgal edemez! Fikrimiz değişmedi; daha yüksek sesle istifa!" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde topladığı 38 puanla, 15. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımın düşme potasıyla arasında 9 puan fark bulunuyor.



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