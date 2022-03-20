Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'dan istifa çağrısı

20 Mart 2022 Pazar, 18:42

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçtiği maçta birçok gol fırsatından yararlanamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftar gruplarından ultrAslan, Başkan Burak Elmas ve Yönetim Kurulu'nu istifaya davet etti.

ultrAslan'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Sabrımız kalmadı. Yıllık Olağan Genel Kurul öncesi acilen seçim kararı alınmalı. Galatasaray’ımızın kaybedecek bir dakikası bile kalmadı. Yönetemeyenler geleceğe yön veremez, beceremeyenler koltukları daha fazla işgal edemez! Fikrimiz değişmedi; daha yüksek sesle istifa!" ifadeleri kullanıldı.

Sabrımız kalmadı.



Yıllık Olağan Genel Kurul öncesi acilen SEÇİM KARARI alınmalı.



Galatasaray’ımızın kaybedecek bir dakikası bile kalmadı.



Yönetemeyenler geleceğe yön veremez, beceremeyenler koltukları daha fazla işgal edemez!



Fikrimiz değişmedi; DAHA YÜKSEK SESLE İSTİFA! pic.twitter.com/c4FrK6CqvO — ultrAslan (@ultrAslan) March 20, 2022

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde topladığı 38 puanla, 15. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımın düşme potasıyla arasında 9 puan fark bulunuyor.