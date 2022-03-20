Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonrası açıklamalar: Bu pozisyonlar nasıl değerlendiriliyor?
Kerem Aktürkoğlu, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 30. haftasında oynanan Gaziantep FK- Galatasaray karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, hakem kararlarına tepki gösterdi ve “2 pozisyonda ayağım kırılabilirdi. Bu pozisyonlar nasıl değerlendiriliyor?" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 yenildikleri maç sonrası, yoğun bir tempodan çıktıklarını söyleyen Kerem Aktürkoğlu, “10 günde dördüncü maçımız olack. AIslında maça güzel de başladık. ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasaydık farklı olabilirdi” dedi.
"AYAĞIM KIRILABİLİRDİ"
Hakem kararlarına tepki gösteren Galatasaraylı oyuncu, “Sadece bir şey söylemek istiyorum. Herkes görmüştür pozisyonu. Hakem ağabeyimiz saha içerisinde bize birader diye hitap ederken pozisyonu sorduğumuzda “bakıldı” diyor, tepki gösteriyor. Bu pozisyona nasıl bakıldı? 2 pozisyonda ayağım kırılabilirdi. Durum ortada. Görüldü. Bunlar nasıl değerlendiriliyor? Galatasaray takımına karşı pozisyonlar farklı mı değerlendiriliyor? Gaziantep FK galip geldi; ama sıfır sarı kartla ayrıldı. Bunları söylemek istemiyorum, bana yakışan bir şey değil. Ama birilerinin bunları söylemesi gerekiyor ki bize olan tavır belki değişir. Hakemlerle güzel konuşuyoruz ama onlardan bize gelen tavırlar çok farklı. VAR'a 30 saniyede bakılıyor, bize penaltı olacakken 3-4 dakikada karar alınıyor” ifadelerini kullandı.
Kerem sözlerinin sonunda, “Yenildik. Milli araya gidiyoruz. Umarım milli ara sonrası galibiyetler serisine devam ederiz” diye konuştu.
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