Galatasaray'ın transfer listesindeki Sergio Ramos'ta yeni gelişme

Yayınlanma: 01.09.2023 - 17:01

Güncelleme: 01.09.2023 - 17:01

Adı Galatasaray'la da anılan İspanyol stoper Sergio Ramos'un Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Al Ittihad, bonservisi elinde olan Sergio Ramos'un transferinde aşama kaydetti. Haberde görüşmelerin çok ileri bir noktaya geldiği vurgulandı.

Suudi kulübünün kadrosunda Karim Benzema, Jota, N'Golo Kante ve Fabinho gibi yıldız oyuncular bulunuyor.