Galatasaray'ın transfer listesindeki Sergio Ramos'ta yeni gelişme

Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Sergio Ramos'un, Al Ittihad ile görüştüğü iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 17:01
Galatasaray'ın transfer listesindeki Sergio Ramos'ta yeni gelişme
Abone Ol google-news

Adı Galatasaray'la da anılan İspanyol stoper Sergio Ramos'un Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. 

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Al Ittihad, bonservisi elinde olan Sergio Ramos'un transferinde aşama kaydetti. Haberde görüşmelerin çok ileri bir noktaya geldiği vurgulandı.

Suudi kulübünün kadrosunda Karim Benzema, Jota, N'Golo Kante ve Fabinho gibi yıldız oyuncular bulunuyor.


Player Alanı
Sergio Ramos galatasaray transfer

İlgili Haberler

Galatasaray'da orta sahaya yeni aday: Pierre-Emile Hojbjerg

Galatasaray'da orta sahaya yeni aday: Pierre-Emile Hojbjerg
Sevilla'dan Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'a teklif

Sevilla'dan Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'a teklif
Geona'ya transfer olan Berkan Kutlu'dan Galatasaray'a veda!

Geona'ya transfer olan Berkan Kutlu'dan Galatasaray'a veda!

En Çok Okunan Haberler