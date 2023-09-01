Galatasaray'ın transfer listesindeki Sergio Ramos'ta yeni gelişme
Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Sergio Ramos'un, Al Ittihad ile görüştüğü iddia edildi.
Adı Galatasaray'la da anılan İspanyol stoper Sergio Ramos'un Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Al Ittihad, bonservisi elinde olan Sergio Ramos'un transferinde aşama kaydetti. Haberde görüşmelerin çok ileri bir noktaya geldiği vurgulandı.
Suudi kulübünün kadrosunda Karim Benzema, Jota, N'Golo Kante ve Fabinho gibi yıldız oyuncular bulunuyor.
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