Galatasaray'dan Lucas Moura hamlesi!

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:24
<p>Süper Lig'in ilk 4 haftasında hücumda çok büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kötü performansı sonrası kanat bölgesini takviye etmek için düğmeye basan sarı-kırmızılılar gündemine dünyaca ünlü bir yıldızı aldı.</p>

Süper Lig'in ilk 4 haftasında hücumda çok büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kötü performansı sonrası kanat bölgesini takviye etmek için düğmeye basan sarı-kırmızılılar gündemine dünyaca ünlü bir yıldızı aldı.

<p>Takvim’in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Lucas Moura için girişimlere başladı. Gelen bilgilere göre Galatasaray hem 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız hem de İngiliz kulübüyle temas sağladı.</p>

Takvim’in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Lucas Moura için girişimlere başladı. Gelen bilgilere göre Galatasaray hem 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız hem de İngiliz kulübüyle temas sağladı.

<p>Sarı-kırmızılıların 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lucas Moura için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Bu sezon teknik direktör Antonio Conte'nin planlarında yer almayan Sambacı, Premier Lig'de 2 maçta sadece 12 dakika süre alabildi.</p>

Sarı-kırmızılıların 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lucas Moura için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Bu sezon teknik direktör Antonio Conte'nin planlarında yer almayan Sambacı, Premier Lig'de 2 maçta sadece 12 dakika süre alabildi.

<p>Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Lucas Moura her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor.</p>

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Lucas Moura her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor.

<p>PSG'den 28.5 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer olan yıldız futbolcu, İngiliz ekibinde 204 maçta 38 gol ve 27 asistlik performans sergiledi. 35 kez Brezilya Milli Takımı'nda oynayan ve rakip ağları 4 kez sarsan Lucas Moura konusunda 1 Eylül sonrası sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.</p>

PSG'den 28.5 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer olan yıldız futbolcu, İngiliz ekibinde 204 maçta 38 gol ve 27 asistlik performans sergiledi. 35 kez Brezilya Milli Takımı'nda oynayan ve rakip ağları 4 kez sarsan Lucas Moura konusunda 1 Eylül sonrası sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

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