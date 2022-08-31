Galatasaray'dan Lucas Moura hamlesi!

Takvim’in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Lucas Moura için girişimlere başladı. Gelen bilgilere göre Galatasaray hem 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız hem de İngiliz kulübüyle temas sağladı.