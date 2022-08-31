Galatasaray'dan Lucas Moura hamlesi!
PSG'den 28.5 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer olan yıldız futbolcu, İngiliz ekibinde 204 maçta 38 gol ve 27 asistlik performans sergiledi. 35 kez Brezilya Milli Takımı'nda oynayan ve rakip ağları 4 kez sarsan Lucas Moura konusunda 1 Eylül sonrası sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.
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