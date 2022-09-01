Fransız basını duyurdu: 'Mauro Icardi, Galatasaray'a doğru!'

Ayrıca transferde Arjantinli yıldızın eşi ve menajeri Wanda Nara'nın İstanbul'da Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçmesi ve şehre hayran olmasının da Icardi'nin Türkiye seçiminde etkili olduğu önceki günlerde yazılmıştı.