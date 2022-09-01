Fransız basını duyurdu: 'Mauro Icardi, Galatasaray'a doğru!'

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 09:04
<p>Fransız gazetesi L'Equipe, uzun süredir görüşme halinde olan Galatasaray - Mauro Icardi cephelerinde olumlu gelişmeler yaşandığı belirtildi.</p>

Fransız gazetesi L'Equipe, uzun süredir görüşme halinde olan Galatasaray - Mauro Icardi cephelerinde olumlu gelişmeler yaşandığı belirtildi.

<p>Yapılan habere göre Icardi'nin Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiği ifade edilirken tarafların prensip anlaşmasına vardıkları aktarıldı.</p>

Yapılan habere göre Icardi'nin Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiği ifade edilirken tarafların prensip anlaşmasına vardıkları aktarıldı.

<p>Transferde iki kulübün son sözleşme detaylarını görüştüğü belirtilirken Arjantinli yıldızın maaş ödemesinin nasıl bölüştürüleceği konusunda müzakerelerin sürdüğü belirtildi.</p>

Transferde iki kulübün son sözleşme detaylarını görüştüğü belirtilirken Arjantinli yıldızın maaş ödemesinin nasıl bölüştürüleceği konusunda müzakerelerin sürdüğü belirtildi.

<p>Galatasaray'ın Icardi'nin aldığı yıllık 8 milyon Euro'nun yüzde 40'ını ödemek istediğini PSG'ye ilettiği kaydedilirken bu teklif üzerinden pazarlıkların sürdüğü bilgisi daha önce ortaya çıkmıştı.</p>

Galatasaray'ın Icardi'nin aldığı yıllık 8 milyon Euro'nun yüzde 40'ını ödemek istediğini PSG'ye ilettiği kaydedilirken bu teklif üzerinden pazarlıkların sürdüğü bilgisi daha önce ortaya çıkmıştı.

<p>Fransız L'Equipe, önceki gün manşetlerine taşıdığı haberde Fenerbahçe'nin de Galatasaray'la birlikte Arjantinli yıldız için nabız yokladığını yazmıştı.</p>

Fransız L'Equipe, önceki gün manşetlerine taşıdığı haberde Fenerbahçe'nin de Galatasaray'la birlikte Arjantinli yıldız için nabız yokladığını yazmıştı.

<p>Ayrıca transferde Arjantinli yıldızın eşi ve menajeri Wanda Nara'nın İstanbul'da Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçmesi ve şehre hayran olmasının da Icardi'nin Türkiye seçiminde etkili olduğu önceki günlerde yazılmıştı.</p>

Ayrıca transferde Arjantinli yıldızın eşi ve menajeri Wanda Nara'nın İstanbul'da Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmelerin çok olumlu geçmesi ve şehre hayran olmasının da Icardi'nin Türkiye seçiminde etkili olduğu önceki günlerde yazılmıştı.

<p>Kariyerine İspanya'da Vecindaro altyapısında başlayan Icardi, daha sonra Barcelona altyapısına girerek kariyerine başladı. Sampdoria'ya transfer olduktan sonra kariyeri ivme kazanan Arjantinli golcü 2013'te 13 milyon euroya Inter'e ve 2020'de 50 milyon euroya PSG'ye transfer olmuştu.</p>

Kariyerine İspanya'da Vecindaro altyapısında başlayan Icardi, daha sonra Barcelona altyapısına girerek kariyerine başladı. Sampdoria'ya transfer olduktan sonra kariyeri ivme kazanan Arjantinli golcü 2013'te 13 milyon euroya Inter'e ve 2020'de 50 milyon euroya PSG'ye transfer olmuştu.

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