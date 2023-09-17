Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı: 'Bıraktığı yerden devam ediyor'

Yayınlanma: 17.09.2023 - 09:21

Güncelleme: 17.09.2023 - 09:21

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaştığı Samsunspor'u 4-2 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: Verilen aradan önce, biraz tutuk biraz da dağınık olan futbol anlayışını temize çekmiş olarak çıkıyor sahaya G.Saray... Dizilişte değişiklik yok ama taktiği uygulayacak 11’e güncelleme gelmiş. Kerem Demirbay ve Tete ilk 11’de çıkıyorlar maça. Demirbay’ın hatasız ve dikkatli oyunu, ilerideki oyuncuların rahatlamasını sağlıyor. İlk gol, 7’de Mertens (asist)- Kerem (gol) organizasyonu ile geliyor. Samsunspor’a gelince: 4-4-1-1 dizilişleriyle kendi futbollarını rakibe dayatmak ve yeni transferlerini boşuna yapmadıklarını kanıtlamak istiyorlar. Yaptıkları tehlikeli ataklar bunun kanıtı. Ancak onların ağlara kavuşamayan topları, 29’da (Kerem A.) ve 42’de (Abdülkerim) Samsunspor ağlarıyla buluşuyor. Yine de pes etme niyetleri yok. İkinci yarıya ileride baskı kurarak başlıyorlar. Nitekim tempo ve baskı G.Saray savunmasını hataya zorluyor. 46’da Dimata ve 60’ta Holse ile buldukları gollerle skoru 3-2’ye getiriyorlar. Sarı-Kırmızılılar tam strese girecekken, ikinci yarıda oyuna giren Ziyech çıkıyor sahneye. Rakipten söküp aldığı topu ağlara Icardi’nin de kafa dokunuşuyla yolluyor. Skor tekrar 2 farka çıkınca hem seyirci hem takım rahatlıyor. Samsunspor’un hayallerini süsleyen müthiş ‘geri dönüş’, rakibinin hızlı ve tutkulu oyunu sayesinde başka bir bahara kalıyor. (Cumhuriyet)

Uğur Meleke: "Galatasaray’ın sarı omurgası, Nelsson, Torreira, Mertens, İcardi yine başroldeler. Kerem Demirbay bu maçta tamamlanamayan hücumların dönüşünde daha fazla katkı yaptı. Ziyech iştahlı başladı, onun varlığı çarşamba için önemli. Ancak sezonun ilk bir buçuk ayında müthiş performansıyla gol-asist yükünü sırtlayan Kerem Aktürkoğlu’na da ayrı bir parantez açmak lazım. Geçen sezon İcardi’nin de katkısıyla kolektif oyun becerisini artırmıştı. Bu sezona da ceza alanına ikinci santrfor koşularını geliştirmiş olarak girdi. Aktürkoğlu’ndaki bu çıkış, Eylül-Ekim’deki Şampiyonlar Ligi ve Euro 2024 eleme maçları öncesi Türk futbolu için çok sevindirici." (Hürriyet)

"HAGI GİBİ İZ BIRAKIR"

Osman Şenher: "Ziyech ise çok farklı bir oyuncu. Hiç böylesini görmedim. Şu an tam olarak hazır olmamasına rağmen sahada öyle şeyler yapıyor ki futbol cambazı gibi bir adam. Icardi’ye attırdığı golden bahsetmiyorum bile. Ayağına top her geldiğinde öyle paslar atıyor ki, Ziyech ile beraber Arjantinli forvet herhalde gol sayısını ikiye katlayacak. Sarı-kırmızılı yönetimi gerçekten kutlamak lazım. Bu çocuk sakatlık benzeri şanssızlıklar yaşamazsa Hagi gibi Cim-Bom’da büyük işler yapar, büyük iz bırakır. Zaha’yı henüz görmedik. Ndombele ilk defa oynadı, onda da 15 dakikalık bir görev aldı. Bir de bu takıma Sanchez girecek. Hakikaten çok yüksek seviyedeki futbolculardan kurulu bir takım oldu Galatasaray." (Milliyet)

"İNSAN KORKAR!"

İlker Yağcioğlu: "Galatasaray çok zorlanmadan ilk yarı iyi bir ter attı. Kerem ve Mertens başroldeydi. Kendi kalesinde direkten dönen bir top var. İkinci yarı bir şok oldu ama futbol kaliteli isimlerle oynandığında daha güzel bir oyun. Ziyech özel taraftarı olabilecek bir oyuncu gibi duruyor. Çok zeki bir oyuncu. Zaha, Ziyech, Icardi gibi bir üçlü hayal ettiğimizde insan korkar. Hangisine önlem alalım diye düşünürler."

"BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR"

Mehmet Özdilek: "Ziyech ile birlikte Galatasaray topu daha çok ilerde tutuyor. İlerleyen haftalarda çok etkisi olacak her yönden ben iyi futbolcuyum diyor. Kerem Demirbay ve Torreira, çok iyi oynadı. Mertens ve Kerem de aynı şekilde. Galatasaray bıraktığı yerden devam ediyor."

Tugay Kerimoğlu: "Bazı oyunlar ilk yarıdaki gibi bitmiyor. Oyununun ciddiyetine kavramanız lazım. Bazen istediğiniz gibi her şey gitmeyebilir. Ama ne olursa olsun kazanmak önemli. Bu takımda Torreira ile Kerem Demirbay'ı çok beğendim. Diğer Kerem de çok iyi oynadı. Kazanma isteği son vuruşları ve her şeyi düzgün. Sol bekteki Angelino'nun performansı hiç iyi değil. Defansif yönlerined çok problem yaşıyor. Pozisyonunu kaybediyor. Samsunspor hep orayı kullandı. Sadece Angelino demeyelim ama o bölgede sıkıntı yaşadığı kesin. Şampiyonlar Ligi maçında üst seviye oynamanız lazım."