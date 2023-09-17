İşte Tanguy Ndombele ile Hakim Ziyech'in Galatasaray'daki ilk maç performansı!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 13:20

Güncelleme: 17.09.2023 - 13:21

Galatasaray'ın yeni transferleri Ziyech ve Ndombele, Samsunspor maçıyla siftah yaptı.

Maça sonradan dahil olan iki yıldız da ilk karşılaşmalarına RAMS Park'ta sarı-kırmızılı seyircinin önünde çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, Hakim Ziyech'i ikinci yarıda Tete'nin yerine oyuna aldı.

İstekli görüntüsüyle dikkat çeken Faslı yıldız, savunma arkasına attığı paslarla dikkat çekti.

Hakim Ziyech

HAKIM ZIYECH ASİST YAPTI

Hücumu yönlendiren isimlerden biri olan Ziyech, 67. dakikada yaptığı asistle sahne aldı.

Ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan Hakim Ziyech'in şutuna kafasıyla klas bir dokunuş yapan Mauro Icardi fileleri havalandırdı.

29 kez topla buluşan Ziyech, %64,7 pas isabetiyle oynadı. 2 şut pası veren Faslı oyuncu, 2 defa da şut çekti.

Tanguy Ndombele

NDOMBELE 75'TE GİRDİ

Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Tanguy Ndombele 75. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu.

16 defa topla buluşan Fransız orta saha, bu topların 12'sini olumlu kullanarak %91,7 pas isabeti yaptı.

4 defa ikili mücadeleye giren Ndombele, bunların 3'ünden galip ayrılmayı başardı.