Galatasaray'ın yardım tırı yola çıktı
Galatasaray Spor Kulübü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için toplanan yardımı götüren tırın yola çıktığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü'nün, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören yurttaşlar için başlattığı yardım kampanyası için 5. tırı yola çıktı.
Kulübün sosyal medyada yaptığı son açıklamada "Yardım malzemelerinin yüklü olduğu bir yardım tırı daha Nef Stadyumu'ndan afet bölgesine doğru yola çıktı!" ifadeleri kullanıldı.
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