Galatasaray'ın yardım tırı yola çıktı

Galatasaray Spor Kulübü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için toplanan yardımı götüren tırın yola çıktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:10
Galatasaray'ın yardım tırı yola çıktı
Abone Ol google-news

Galatasaray Kulübü'nün, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören yurttaşlar için başlattığı yardım kampanyası için 5. tırı yola çıktı.

Kulübün sosyal medyada yaptığı son açıklamada "Yardım malzemelerinin yüklü olduğu bir yardım tırı daha Nef Stadyumu'ndan afet bölgesine doğru yola çıktı!" ifadeleri kullanıldı.


galatasaray kahramanmaraş deprem

İlgili Haberler

Mansur Yavaş'tan deprem bölgesi için çağrı

Mansur Yavaş'tan deprem bölgesi için çağrı
İngiltere, depremde 3 İngiliz vatandaşının kayıp olduğunu bildirdi

İngiltere, depremde 3 İngiliz vatandaşının kayıp olduğunu bildirdi
Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Alevi örgütlerinden ortak açıklama: Yardımlarımızı engellemeyin

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Alevi örgütlerinden ortak açıklama: Yardımlarımızı engellemeyin

En Çok Okunan Haberler