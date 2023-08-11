Yayınlanma: 11.08.2023 - 16:09

Güncelleme: 11.08.2023 - 16:09

Galatasaray, TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor forması giyen Sıraçhan Nas için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Futbolseveler, İlhami Sıraçhan Nas'ın kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Peki, Galatasaray'ın yeni genç transferi Sıraçhan Nas kimdir, nereli, kaç yaşında? İlhami Sıraçhan Nas hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Sıraçhan Nas hakkında merak edilenler...

İLHAMİ SIRAÇHAN NAS KİMDİR?

İhlami Sıraçhan 20 Haziran 2002 tarihinde doğdu.

TFF 2. Lig'de 69 maça çıkan Sıraçhan, Türk futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca 95 resmi maçta forma giyen genç orta saha, takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 21 yaşındaki isim, eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu olarak da bilinmektedir.

İLHAMİ SIRAÇHAN NAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR - 2014

EMS YAPI SİVASSPOR - 2015

YOLSPOR - 2015

YOLSPOR - 2016

ÇAYYOLU SPOR - 2017

ANKARASPOR - 2019

ÇAYYOLU SPOR - 2018

ANKARASPOR - 2019

ANKARASPOR - 2020

ANKARASPOR - 2020

SİVAS BELEDİYE SPOR - 2021

ANKARASPOR - 2021

SİVAS BELEDİYE SPOR - 2021

ANKARASPOR - 2022