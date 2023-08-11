Galatasaray'ın yeni genç transferi Sıraçhan Nas kimdir, nereli, kaç yaşında? İlhami Sıraçhan Nas hangi takımlarda futbol oynadı?
TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor, Galatasaray'ın Sıraçhan Nas'ı transfer ettiğini açıkladı. Futbolseveler, İlhami Sıraçhan Nas'ın kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Peki, Galatasaray'ın yeni genç transferi Sıraçhan Nas kimdir, nereli, kaç yaşında? İlhami Sıraçhan Nas hangi takımlarda futbol oynadı?
Galatasaray, TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor forması giyen Sıraçhan Nas için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Futbolseveler, İlhami Sıraçhan Nas'ın kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Peki, Galatasaray'ın yeni genç transferi Sıraçhan Nas kimdir, nereli, kaç yaşında? İlhami Sıraçhan Nas hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Sıraçhan Nas hakkında merak edilenler...
İLHAMİ SIRAÇHAN NAS KİMDİR?
İhlami Sıraçhan 20 Haziran 2002 tarihinde doğdu.
TFF 2. Lig'de 69 maça çıkan Sıraçhan, Türk futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca 95 resmi maçta forma giyen genç orta saha, takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 21 yaşındaki isim, eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu olarak da bilinmektedir.
İLHAMİ SIRAÇHAN NAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR - 2014
EMS YAPI SİVASSPOR - 2015
YOLSPOR - 2015
YOLSPOR - 2016
ÇAYYOLU SPOR - 2017
ANKARASPOR - 2019
ÇAYYOLU SPOR - 2018
ANKARASPOR - 2019
ANKARASPOR - 2020
ANKARASPOR - 2020
SİVAS BELEDİYE SPOR - 2021
ANKARASPOR - 2021
SİVAS BELEDİYE SPOR - 2021
ANKARASPOR - 2022
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