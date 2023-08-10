Yayınlanma: 10.08.2023 - 16:49

Güncelleme: 10.08.2023 - 16:49

Real Madrid'in bugün yaptığı antrenmanda şok bir sakatlık gerçekleşti. 31 yaşındaki deneyimli kaleci Thibaut Courtois antrenmandan sedyeyle çıkarıldı. Real Madrid konuyla ilgili yaptığı açıklamada Belçikalı file bekçisinin çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyat edileceğini açıkladı. Thibaut Courtois'ın en az 8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Peki, Thibaut Courtois kimdir, nereli, kaç yaşında? Thibaut Courtois hangi takımlarda futbol oynadı? Thibaut Courtois sakatlığı ne? İşte ayrıntılar...

THİBAUT COURTOİS KİMDİR?

Thibaut Courtois, 11 Mayıs 1992 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Bree doğumlu genç kaleci ilk profesyonel tecrübesine Bilzen V.V., takımında başlamıştır. 1999 yılında henüz 7 yaşındayken Racing Genk takımına transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı.

Racing Genk altyapısında yetişen futbolcu, 17 Nisan 2009'da daha 17 yaşını doldurmadan ilk resmi maçına çıktı ve KAA Gent ile oynanan lig maçında takımının kalesini korudu. Sonraki sezon ise Davino Verhulst ve László Köteles'in ardında üçüncü kaleci olarak forma şansı bulamadı. 2010-11 sezonunun başında itibaren ise takımın birinci kaleciliğine getirildi. Pro League'de 2010-11 sezonunda 40 maçta 39 gol yedi ve sezon sonunda hem Genk takımının en iyi oyuncusu hem de ligin en iyi kalecisi seçildi. Sezon sonunda Genk, Belçika şampiyonu oldu.

14 Temmuz 2011 tarihinde Genk, Courtois için Premier League kulübü Chelsea ile anlaşma sağladı. 26 Temmuz 2011 tarihinde Courtois, Chelsea FC ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

26 Temmuz 2011 tarihinde Courtois La Liga kulübü Atlético Madrid'e bir sezonluk kiralandı. Courtois'a önceki sezon Manchester United'a giden David de Gea tarafından giyilen 13 numaralı forma verildi.

Courtois'in sözleşmesinde yazan bir maddeye göre, kaleci Chelsea'ye karşı oynatılırsa Atletico Madrid'in maç başına 3 milyon euro ödemesi gerekmekteydi. Atletico Madrid'in başkanı bu parayı karşılayamayacakları için Courtois'in oynatılmayacağını açıklasa da UEFA yaptığı açıklamada kalecinin bir ücret ödenmeden forma giyebileceği kararını verdi. Courtois'in de forma giydiği maçlar sonunda Atletico Madrid, Chelsea'yi eleyerek 40 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline kaldı. Ondan sonra kiralık sözleşmesi bitince Chelsea'ye geri döndü ordan Real Madrid Courtois'i satın aldılar.

THİBAUT COURTOİS HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2009-2011 Genk

2011-2018 Chelsea

2011-2014 Atlético Madrid (kiralık)

2018- Real Madrid