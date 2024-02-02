Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius kimdir? Carlos Vinicius kaç yaşında, nereli?

Transfer döneminde hızlanmak isteyen Galatasaray'da Carlos Vinicius'un ismi anılmaya başlandı. Sosyal medyada merak edilen kişilerin arasına giren Vinicius araştırma konusu oldu. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius kimdir? Carlos Vinicius kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:47
Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius kimdir? Carlos Vinicius kaç yaşında, nereli?
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Carlos Vinicius, sosyal medyada Galatasaraylı futbolseverler tarafından merak edilen ve sorgulunan isimler arasında yer almaya başladı. Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius'un hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius kimdir? Carlos Vinicius kaç yaşında, nereli?

CARLOS VİNİCİUS KİMDİR?

İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'da forma giyen Carlos Vinicius, 25 Mart 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda ve 83 kilo olan Carlos Vinicius, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sene sadece 2 karşılaşmada ilk 11'de oynayan Vinicius, 2 sarı kart görmüştür. Carlos Vinicius bu sezon henüz gol atma başarısı göstermese de 2 asist yapmıştır.

 


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