Lorenz Assignon'un menajerinden açıklama: 'Galatasaray'a imza atmaya istekliydi ama...'

Adı Galatasaray ile anılan Lorenz Assignon'un menajeri, oyuncunun transferi hakkında açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 21:39
Lorenz Assignon'un menajerinden açıklama: 'Galatasaray'a imza atmaya istekliydi ama...'
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Adı sık sık Galatasaray ile geçen Lorenz Assignon için menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Lorenz Assignon'un menajeri oyuncunun geleceği için Sports Digitale şu açıklamalarda bulundu:

"Galatasaray, muazzam taraftarları olan büyük bir kulüp. Lorenz, oraya imza atmaya fazlasıyla istekliydi ama ilk hedefi Premier Lig'di. Burnley seçimini bu yüzden yaptı."

21 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Rennes formasıyla 21 resmi maça çıkan Lorenz Assignon bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.


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