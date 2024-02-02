Bonservis bedeli açıklandı: Galatasaray, Bakambu transferini resmen duyurdu!
Süper Lig ekibi Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu golcü Cedric Bakambu'nun Real Betis'e transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray'da Sacha Boey ve Angelino'nun ardından Cedric Bakambu da takıma veda etti.
Galatasaray, Cedric Bakambu'nun 5 milyon Euro bonservis ve 5.05 milyon Euro bonus karşılığında Real Betis'e transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cédric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompié SAD, şirketimize net 5.000.000 Euro garanti ücret ile net 5.050.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı.
Real Betis de oyuncuyu transferin bitimine dakikalar kala La Liga resmi sitesinde tescil ettirdi.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakambu, sarı-kırmızılı forma altında 16 maçta süre buldu. Bakambu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
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