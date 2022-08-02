Son Dakika: Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini açıkladı
Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö ile 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer harekatı da sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Norveçli oyuncu için kulübü AZ Alkmaar'a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Oyuncunun kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalanırken, 27 yaşındaki orta saha yıllık 975 bin Euro kazanacak.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."
Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin, ?????????????? ??????????????¨ pic.twitter.com/sHxl5t5jYm— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 2, 2022
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