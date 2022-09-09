Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata: 'Gurur duyuyorum'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın renklerine bağladı İspanyol futbolcu Juan Mata, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Mata, "Ülkenin en başarılı takımında oynamaktan gurur duyuyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 20:35
Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata: 'Gurur duyuyorum'
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Galatasaray'ın yeni transferi İspanyol futbolcu Juan Mata'dan bir paylaşım geldi.

Kişisel Twitter hesabından kısa bir açıklama yapan İspanyol yıldız, şu ifadeleri kullandı;

"Merhaba, burada olmaktan çok mutluyum. Ülkenin en başarılı takımında oynamaktan gurur duyuyorum"

Galatasaray, Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takım, İspanyol yıldıza 2022/2023 sezonu için net 1.9 milyon Euro ödeyecek.


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