Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata: 'Gurur duyuyorum'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın renklerine bağladı İspanyol futbolcu Juan Mata, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Mata, "Ülkenin en başarılı takımında oynamaktan gurur duyuyorum" dedi.
Galatasaray'ın yeni transferi İspanyol futbolcu Juan Mata'dan bir paylaşım geldi.
Kişisel Twitter hesabından kısa bir açıklama yapan İspanyol yıldız, şu ifadeleri kullandı;
"Merhaba, burada olmaktan çok mutluyum. Ülkenin en başarılı takımında oynamaktan gurur duyuyorum"
Galatasaray, Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takım, İspanyol yıldıza 2022/2023 sezonu için net 1.9 milyon Euro ödeyecek.
Video Haberler
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Atlı süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
- Kış öncesi yorgancılarda yoğun mesai başladı
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası!
- Aile otopsi yapılmasını istemedi
- İYİ Parti'de 'HDP' istifasının perde arkası
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- 'Operasyonun arkasında kim olduğunu biliyorum'
- Viyana polisi Mesut Can Eray hakkında harekete geçti
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
- Genel müdürün sakladığı üç yıl
- Ünlü şarkıcı köpek saldırısına uğradı
- Vedat Milor'dan 150 bin kişilik seçim anketi