Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata: 'Gurur duyuyorum'

09 Eylül 2022 Cuma, 20:35

Galatasaray'ın yeni transferi İspanyol futbolcu Juan Mata'dan bir paylaşım geldi.

Kişisel Twitter hesabından kısa bir açıklama yapan İspanyol yıldız, şu ifadeleri kullandı;

"Merhaba, burada olmaktan çok mutluyum. Ülkenin en başarılı takımında oynamaktan gurur duyuyorum"

Galatasaray, Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takım, İspanyol yıldıza 2022/2023 sezonu için net 1.9 milyon Euro ödeyecek.