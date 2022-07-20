Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois bu akşam İstanbul'a gelecek
Galatasaray yeni sağ bekine kavuşuyor. Sarı-kırmızılılar Lyon'dan Fransız sağ bek Leo Dubois ile her konuda anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu İstanbul'a gelerek son detayların ardından ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
Şimdiye kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira ve Seferovic'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılardan bir hamle daha geldi.
Sağ bek mevkisi için bir süredir çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fransa'da buldu.
LEO DUBOIS TRANSFERİNDE MUTLU SON
Sacha Boey'in ayrılık kararı sonrası temaslarını sıklaştıran Galatasarau, Fransız sağ bek Leo Dubois transferinde mutlu sona ulaştı. Yönetimin her konuda anlaşma sağladığı Dubois transferinin kısa süre içinde KAP'a açıklaması bekleniyor.
Sarı-kırmızılıların her konuda anlaşma sağladığı yıldız futbolcu bu akşam İstanbul'da olacak.
13 kez Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev yapıyor. Leo Dubois'in piyasa değeri 10 milyon euro.
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