Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçe cephesinden paylaşım!

Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci, Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçe cephesinden paylaşım!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 23:12

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe kanadından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci, derbinin sona ermesiyle birlikte Kabe-i Şerif'i paylaştı.

Ahmet Ketenci paylaşımına "Elhamdülillah" notunu düştü.


Etiketler: #Ahmet Ketenci #fenerbahçe #galatasaray

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