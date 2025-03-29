Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçe cephesinden paylaşım!
Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci, Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe kanadından dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci, derbinin sona ermesiyle birlikte Kabe-i Şerif'i paylaştı.
Ahmet Ketenci paylaşımına "Elhamdülillah" notunu düştü.
Etiketler: #Ahmet Ketenci #fenerbahçe #galatasaray
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