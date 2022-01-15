Galatasaray’ın Hatayspor maçı kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Hatayspor ile yarın akşam deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında yarın akşam 19.00’da Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu.
Yeni teknik direktör Domenec Torrent, Hatayspor maçının kadrosunda kart cezalısı Nelsson ile sakatlıkları bulunan Arda Turan, Diagne, Muslera, Babel ve Luyindama’yı almadı.
Milli takım kamplarındaki Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed de kadroda yok.
Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Gustavo Assunçao, Bartuğ Elmaz, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sacha Boey, Fatih Öztürk
Atakaş Hatayspor maçı kamp kadromuz #HTYvGS pic.twitter.com/u688ixeCGk— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 15, 2022
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