Galatasaraylı Arda Turan: 'Üzgünüm, transfer olabilirim'
Süper Lig ekibi Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan ve Adana Demirspor maçında taraftarlara veda edemeyen Arda Turan dikkat çekici ifadeler kullandı. Tecrübeli futbolcu, ayrılık imasında bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent tarafından Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmayan ve sarı-kırmızılı taraftarlara veda etme şansını kaçıran Arda Turan, kariyerine devam edip etmeme konusunda karar aşamasına geldi.
Sporx'in haberine göre, Adana Demirspor maçında kendisi adına yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu ifade eden Arda, "Gerçekten büyük bir üzüntü duyuyorum ve yaşananlara hiçbir anlam veremiyorum. Kariyerim konusunda henüz bir karar vermedin. Ailemle beraber bir değerlendirme yapacağız; futbolu bıraka da bilirim, ABD ya da Katar'a da gidebilirim, kulüpte de devam edebilirim ancak gerçek şu ki; Galatasarayımızın çok güçlü bir yönetime ihtiyacı var" dedi.
35 yaşındaki Arda Turan'ın bu açıklamaların ardından kariyeriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenmeye başlandı.
ANTALYASPOR MAÇINDA DA YOK
Galatasaray'da Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmaması sonrası tartışmalara neden olan Arda Turan için yeni bir gelişme daha yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda pazartesi günü yapılan antrenmanda da bir sakatlığı bulunmamasına rağmen yer almayan Arda Turan, ligin son haftasındaki Antalyaspor maçında olmayacak.
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