Galatasaraylı baba ve kıza saldırmışlardı: Saldırganlar hakkında yeni gelişme!

Galatasaray Daikin'in Kadıköy'de oynadığı Nilüfer Belediyesi maçının ardından Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüphelilerin yakalandığı açıklandı.

DHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 15:41
Galatasaraylı baba ve kıza saldırmışlardı: Saldırganlar hakkında yeni gelişme!
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Kadıköy'de oynanan Galatasaray Daikin – Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçının ardından Uğur İris ve kızı Nil İris'e saldırarak ellerindeki pankart ve bayrakları alan şüpheliler yakalandı.

Kadıköy Burhan Felek Spor Salonu'nda 5 Mart akşamı oynanan Galatasaray Daikin – Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçını tribünde izledikten sonra salondan ayrılan Galatasaray taraftarı Uğur İris ve kızı Nil İris'e salon dışında bekleyen şüpheliler saldırdı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Baba ve kızın elindeki pankart ve bayrakları alan şüpheliler küçük kıza tekme attı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı örgütlediği belirlenen H.B.A. ve M.B.Ö. ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E.'yi yakaladı.

Yapılan sorgulamalarda, Y.B.’nin 'Mala zarar vermek suçundan', M.B.Ö. 'nün dolandırıcılık suçundan 5 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler "Yağma- Kasten Yaralama - Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Fenerbahçeli 7 taraftardan 6'sı tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Duruşmanın ardından 3 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. 


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