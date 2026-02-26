Juventus'u eleyen Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde önemli gelir!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşılaşan Galatasaray, İtalyan ekibini saf dışı bıraktı.

Juventus'u 5-2 ve 3-2'lik skorlarla eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray, Devler Ligi'nde son 16 turuna kalmasıyla birlikte kasasına 11 milyon Euro daha koydu.

TOPLAMDA KASASINI DOLDURDU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden şu ana kadar toplamda 53,5 milyon Euro kazandı.

Sarı-Kırmızılılar, çeyrek finale kalması durumunda ise 12.5 milyon Euro daha kazanacak.