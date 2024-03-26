Wanda Nara'dan Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 'Umarım Icardi gibi birini bulurlar'

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, bir dergiye açıklamalarda bulundu. Sağlık durumu hakkında konuşan Nara, Icardi'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 09:54
Wanda Nara'dan Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 'Umarım Icardi gibi birini bulurlar'
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Rahatsızlığı sebebiyle daha önce hastaneye kaldırılan Icardi'nin eşi Wanda Nara, yapılan tetkiklerde bazı değerlerinin kötü çıktığını bildirmişti.

O dönem hastalığıyla ilgili ayrıntı vermeyen Wanda Nara, konuyla ilgili bir kez daha konuştu.

"BELKİ DE ÖMÜR BOYU SÜRECEK..."

Wanda Nara rahatsızlığına dair "Bu çok uzun bir süreç. Belki de ömür boyu sürebilecek bir şey. Biz de bu sürecin içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Gente dergisine konuşan Wanda Nara, paraya çok değer verdiğini belirterek "Beş çocuk annesiyim. Çok iyi yatırımlar yaptım ve çocuklarımın bunun için bana teşekkür edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"UMARIM İCARDİ GİBİ BİRİNİ BULURLAR"

Mauro Icardi'den övgüyle bahseden ve Arjantinli yıldızın aileye çok önem veren biri olduğunu aktaran Wanda Nara sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim kadar aileye önem veren birini bulmuş olmam büyük şans. Bugün bu pek mümkün olmuyor. Umarım çocuklarım da Icardi gibi bir hayat arkadaşı bulurlar, özellikle de kızlarım. Onlara eşlik edecek birini bulmalarını istiyorum çünkü bugünlerde bu çok zor. İnsanlar artık kimseye bağlanmak istemiyor."


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