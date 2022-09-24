Galatasaraylı eski futbolcu Selçuk İnan'dan Fenerbahçe itirafı!

24 Eylül 2022 Cumartesi, 10:26

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Selçuk İnan kariyeri hakkında Aykırı Sorular programında açıklamalarda bulundu.

"BABAM KOYU FENERBAHÇELİ"

Selçuk İnan, ailesiyle ilgili konuşurken çarpıcı bir itirafta bulundu ve "Babam koyu Fenerbahçeli. Selçuk Yula'dan dolayı adımı Selçuk koydu ama ben hiç Fenerbahçe'yi tutmadım. Her zaman Galatasaraylıydım" dedi.

"O MAÇTA FRİKİĞİ HAKAN ÇALHANOĞLU KULLANACAKTI"

İzlanda maçında attığı unutulmaz frikik golünü anlatan İnan, "İzlanda maçında Hakan Çalhanoğlu sahada olsaydı o frikiği bırakacaktım. Hakan oyundan çıkınca, Umut'a 'şimdi bir frikik olacak ve ben bu işi değiştirebilirim' dedim. Umut'tan da faul almasını istedim. Tüm bunlar gerçekleşince 'bu yazılmış ve gerçekleşecek' dedim" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'İN HOCALIĞI

Yardımcılığını yaptığı Fatih Terim hakkında konuşan İnan, "Fatih Hoca ile 10 saat maç izliyorduk ve hoca hiç konuşmuyordu, sadece fikirlerimizi dinliyordu. Birçok antrenman ve oyuncu değişikliğine bizle karar veriyordu. Dışarıdan bakınca farklı gözükebilir ama yardımcılarının her fikrine değer veriyordu" diye konuştu.