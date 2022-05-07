Galatasaraylı Fernando Muslera'dan son 7 yılın en iyi performansı
Galatasaray'da Fernando Muslera, Başakşehir karşılaşmasında 2014-2015 sezonundan bu yana en çok kurtarışa imza attığı maçı oynadı.
Süper Lig’de 36. hafta mücadelesinde Galatasaray, ligde Başakşehir ile 0-0 berabere kalırken takımı ayakta tutan isim Fernando Muslera oldu.
Uruguaylı eldiven, Başakşehir ataklarında kalesinde devleşirken, karşılaşmayı da toplam 10 kurtarış ile tamamladı.
Muslera, bu istatistikle 2014-2015’ten bu yana 10 kurtarışla Süper Lig’de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehirli Caicara, “Muslera’yı tebrik ediyorum. Galatasaray adına sahanın en iyisiydi. Kalesini bugün gole kapattı ve çok iyi iş çıkardı. İstediğimizi bu yüzden alamadık maçın sonunda. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
- Işık Kansu'dan genç gazetecilere tarihi öneriler
- Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Türkiye'ye korkutan rezerv uyarısı
- İngiltere, Türkiye'ye gidenleri böyle uyardı!
- Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
- Özdağ'dan Bozdağ'a sert tepki!
- Devlet Su İşleri'ne tartışmalı atama
- Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu!
- Binali Yıldırım'dan 'sessiz istila' itirafı