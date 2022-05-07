Galatasaraylı Fernando Muslera'dan son 7 yılın en iyi performansı

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 22:35

Süper Lig’de 36. hafta mücadelesinde Galatasaray, ligde Başakşehir ile 0-0 berabere kalırken takımı ayakta tutan isim Fernando Muslera oldu.

Uruguaylı eldiven, Başakşehir ataklarında kalesinde devleşirken, karşılaşmayı da toplam 10 kurtarış ile tamamladı.

Muslera, bu istatistikle 2014-2015’ten bu yana 10 kurtarışla Süper Lig’de en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehirli Caicara, “Muslera’yı tebrik ediyorum. Galatasaray adına sahanın en iyisiydi. Kalesini bugün gole kapattı ve çok iyi iş çıkardı. İstediğimizi bu yüzden alamadık maçın sonunda. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.