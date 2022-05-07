Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı'dan Domenec Torrent açıklaması: İki maç daha kalacak
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-kırmızılı yönetici Nihat Kırmızı, Domenec Torrent için açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren mücadelede gol sesi çıkmadı.
Emre Belözoğlu'nun ekibinde yenilmezlik serisi 6 haftaya çıkarken, sarı-kırmızılılar bu sezon 18 deplasman maçında sadece 4 galibiyet alabildi.
Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı'dan Domenec Torrent açıklaması geldi. Kırmızı, "İki maç daha kalacak, sonrasına bakacağız. Kısmet" diye konuştu.
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