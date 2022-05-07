Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı'dan Domenec Torrent açıklaması: İki maç daha kalacak

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-kırmızılı yönetici Nihat Kırmızı, Domenec Torrent için açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 21:50
Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı'dan Domenec Torrent açıklaması: İki maç daha kalacak
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren mücadelede gol sesi çıkmadı.

Emre Belözoğlu'nun ekibinde yenilmezlik serisi 6 haftaya çıkarken, sarı-kırmızılılar bu sezon 18 deplasman maçında sadece 4 galibiyet alabildi. 

Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı'dan Domenec Torrent açıklaması geldi. Kırmızı, "İki maç daha kalacak, sonrasına bakacağız. Kısmet" diye konuştu.



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