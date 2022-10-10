Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera bir sonraki adresini duyurdu

10 Ekim 2022 Pazartesi, 13:48

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'dan geleceğine dair çarpıcı bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı takım ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu söyleyen 36 yaşındaki eldiven Galatasaray'dan sonra gideceği takımı açıkladı.

Galatasaray'da 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazanarak kulüp tarihinin en çok kupa kaldıran isimleri arasında yer alan Muslera, Canal 12'ye özel bir röportaj verdi. Muslera Galatasaray'da bu sezon kurulan güçlü kadroya dair önemli açıklamalarda bulunurken bir sonraki adresini de duyurdu.

"GALATASARAY ÇOK İYİ KADRO KURDU"

Fernando Muslera, kulübün bu sezon çok iyi transferler yaptığını belirterek "Lig bizim için iyi başladı. Geçen sezonla karşılaştırıldığında kulüpte önemli bir değişim yaşandı. Lucas Torreira, Dries Mertens, Mauro Icardi gibi önemli isimler transfer edildi. Dünya Kupası'ndan önce 6 maçımız var ve hepsini kazanabilmek adına her şeyi yapacağız" dedi.

"FUTBOLU URUGUAY'DA BIRAKMAK İSTİYORUM"

Muslera, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerinin hangi yönde ilerleyeceğine dair önemli ifadeler kullandı. Sarı-kırmızılıların kaptanı futbolu Uruguay'da yetiştiği kulüp olan Montevideo Wanderers bırakmak istediğini belirtti.

Muslera çocuklarının büyüdüğünü ve Galatasaray'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Uruguay'a dönebileceğini aktardı:

"Evet bu ihtimali hem düşünüyorum hem değerlendiriyorum. Çocuklarınız var ister istemez bu düşünceye kapılıyorsunuz. Ne zaman olacak ve hangi şekilde olacak bunu bilmiyorum. Şu an fiziksel olarak çok iyi durumdayım. En üst düzeyde rekabet etmek istiyorum. Bu durum biraz da gidişata bağlı. Ama gerçek olan şu ki futbolu Montevideo Wanderers'ta bırakmak istiyorum. Hayalim futbolu orada bırakmak ama Galatasaray'la iki yıl daha sözleşmem bulunuyor. Kulübün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duymak niyetindeyim. Kariyerimi başladığım yerde bırakmak istiyorum. Ortada Nacional'a geri dönme olasılığı olursa bu fikir de sıcak geliyor çünkü orası da beni kariyerimin başlangıç noktası sayılır. Zamanı gelince bir karar vereceğim."