Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis ayrılık haberlerine yanıt verdi

09 Aralık 2022 Cuma, 17:25

Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden Bafetimbi Gomis, Antalya kampında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Teknik direktör Okan Buruk hakkındaki görüşlerini aktaran Gomis, transfer iddialarına yanıt verdi.

Fransız golcünün açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray gibi bir takımda oynuyorsanız 11 oyuncuyla şampiyon olunmuyor. Bu takımda Icardi, Seferovic ve ben varım forvet olarak. Icardi, gelecek maçlarda daha çok gol atacak. Sadece forvetle de şampiyon olunmuyor. Kerem mesela. İyi performans sergiliyor. Barış Alper de öyle. Oyuncular arasında saygı çerçevesinde bir rekabet olması gerekiyor. Biz her gün mutlu şekilde antrenman yapıp şampiyonluk yolunda devam edeceğiz."

"İlk geldiğim sene çok fazla gol attım. Ancak, tabii futbolda önemli olan geçmiş değil gelecektir. Bir forvet de geçmişi değil geleceği düşünmelisiniz. Galatasaray'da oynuyorsanız, Galatasaray'da oynamayı hak etmelisiniz. Benim de bunu Okan Hoca'ya göstermem gerekiyor. Galatasaray'da gol atmak çok önemli. Ben hala goller atabileceğimi düşünüyorum."

GOMIS'TEN AYRILIK SORUSUNA YANIT

"Şu an takımın en tecrübelilerinden bir tanesiyim. Gençlere, rol model olduğumu düşünüyorum. Onlara ne yönde ilerlemeleri gerektiğini göstermeliyim. Emre çok iyi bir örnek. Rezerv ligde başladı. Hem çok iyi başladı hem goller atıyor."

Ayrılık sorusuna cevap veren Gomis, "Şu anda Galatasaray'a konsantreyim. Futbol içerisinde her şey olabilir. Ben de bir oyuncu olarak 1-2 sene daha oynayabileceğimi düşünüyorum" dedi.

OKAN BURUK AÇIKLAMASI

"Bir forvet olarak çok şanslıyım. Galatasaray taraftarı bana hep sevgi gösteriyor, destek veriyor. Başka bir şey düşünmem çok yersiz olur. Geçmişe bakınca Galatasaray'da güzel bir hikayem var. Bu hikayeyi sürdürmek istiyorum."

"Okan Hoca ile çalışıyoruz. Çok çalışan, çok talep eden biri. Ben de ona yardımcı olabilirsem çok memnun olurum. 37 yaşımdayım, mutluyum. Gol atmak önemli. Ben elimden geleni vermek istiyorum."

GENÇ OYUNCULARA MESAJ

"Genç oyuncular için sabırlı olmalıyız. Türkiye'de çok fazla yetenekli oyuncu var. En önemli faktör sabır. Galatasaray'a dönersek; Barış kendini çok geliştirdi ama daha fazlasını yapabilir. Kerem gerçekleştirdiği oyunları biliyoruz. Aynı şekilde devam etmeli. Yunus, yeni sözleşme imzaladı ve daha konsantre olacaktır. Emin, Mete gibi değerli oyuncular var. Onlar da iyi yerlere gelecek ama sabırlı olmalıyız. Geçen maçta kalecimize bir ıslıklama vardı. Türk halkı duygusal olduğu için tepki verdi ama sabırlı olmamız çok önemli. "

"Ben de onlara yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Juan Mata gibi onlara örnek olabilecek biri daha var. Kendi içimizde sevgi, saygıyı koruyarak en iyisini onlara sunarak, iyi bir örnek olarak, en iyi hallerine gelecektir. Kerem 3 gol attı. Yunus da çok daha iyi oynayacaktır."