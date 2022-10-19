Fransızlardan Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey için transfer mektubu!
Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren yıldız futbolcu Sacha Boey için ilgi mektupları gelmeye devam ediyor.
BEKLENTİ 15 MİLYON EURO
Sarı kırmızılı yönetimin bu transferden beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi. Galatasaray, yıldız futbolcuyu geçen sezonun başında Rennes'den 1.1 milyon Euro karşılığında transfer etti.
3 KULÜP DEVREDE
Takvim’in haberine göre Ligue 1'in iddialı ekiplerinden Marsilya, Lyon ve Rennes, Boey'u transfer etmek için harekete geçti. 3 kulübün, Galatasaray'a ilgi mektubu gönderdiği ve devre arası transfer döneminde harekete geçecekleri öğrenildi.
BU SEZON MÜTHİŞ BAŞLADI
Transfer olduktan sonra bir türlü ritim tutturamayan Boey bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı. 22 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu bu sezon 8 Süper Lig maçında 718 dakika sahada kaldı. 1 asistle mücadele eden Boey'un Kamerun ve Fransa pasaportu bulunuyor. Genç yıldızın piyasa değeri 4 milyon Euro.
SACHA BOEY BU SEZON NE YAPTI?
Boey bu sezon 9 maçta görev aldı. 22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist üretti. Yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Sacha'nın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.
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