Fransızlardan Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey için transfer mektubu!

BU SEZON MÜTHİŞ BAŞLADI

Transfer olduktan sonra bir türlü ritim tutturamayan Boey bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı. 22 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu bu sezon 8 Süper Lig maçında 718 dakika sahada kaldı. 1 asistle mücadele eden Boey'un Kamerun ve Fransa pasaportu bulunuyor. Genç yıldızın piyasa değeri 4 milyon Euro.