Fransızlardan Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey için transfer mektubu!

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 14:52
<p>Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren yıldız futbolcu <strong>Sacha Boey</strong> için ilgi mektupları gelmeye devam ediyor.</p>

Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren yıldız futbolcu Sacha Boey için ilgi mektupları gelmeye devam ediyor.

<p><strong>BEKLENTİ 15 MİLYON EURO</strong></p> <p>Sarı kırmızılı yönetimin bu transferden beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi. Galatasaray, yıldız futbolcuyu geçen sezonun başında Rennes'den 1.1 milyon Euro karşılığında transfer etti.</p>

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

Sarı kırmızılı yönetimin bu transferden beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi. Galatasaray, yıldız futbolcuyu geçen sezonun başında Rennes'den 1.1 milyon Euro karşılığında transfer etti.

<p><strong>3 KULÜP DEVREDE</strong></p> <p>Takvim’in haberine göre Ligue 1'in iddialı ekiplerinden Marsilya, Lyon ve Rennes, Boey'u transfer etmek için harekete geçti. 3 kulübün, Galatasaray'a ilgi mektubu gönderdiği ve devre arası transfer döneminde harekete geçecekleri öğrenildi.</p>

3 KULÜP DEVREDE

Takvim’in haberine göre Ligue 1'in iddialı ekiplerinden Marsilya, Lyon ve Rennes, Boey'u transfer etmek için harekete geçti. 3 kulübün, Galatasaray'a ilgi mektubu gönderdiği ve devre arası transfer döneminde harekete geçecekleri öğrenildi.

<p><strong>BU SEZON MÜTHİŞ BAŞLADI</strong></p> <p>Transfer olduktan sonra bir türlü ritim tutturamayan Boey bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı. 22 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu bu sezon 8 Süper Lig maçında 718 dakika sahada kaldı. 1 asistle mücadele eden Boey'un Kamerun ve Fransa pasaportu bulunuyor. Genç yıldızın piyasa değeri 4 milyon Euro.</p>

BU SEZON MÜTHİŞ BAŞLADI

Transfer olduktan sonra bir türlü ritim tutturamayan Boey bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı. 22 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu bu sezon 8 Süper Lig maçında 718 dakika sahada kaldı. 1 asistle mücadele eden Boey'un Kamerun ve Fransa pasaportu bulunuyor. Genç yıldızın piyasa değeri 4 milyon Euro.

<p><strong>SACHA BOEY BU SEZON NE YAPTI?</strong></p> <p>Boey bu sezon 9 maçta görev aldı. 22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist üretti. Yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Sacha'nın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.</p>

SACHA BOEY BU SEZON NE YAPTI?

Boey bu sezon 9 maçta görev aldı. 22 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist üretti. Yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Sacha'nın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

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