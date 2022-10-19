Galatasaray'dan TFF'ye hakem ziyareti: İşte TFF'ye sunulan 5 pozisyon!
Sert bir açıklama ile MHK ve VAR’ı hedef alan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur dün Riva’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü. Sarı kırmızılı yönetim, sezon başından beri yaşanan hataları TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye anlattı.
HATALARI TEK TEK SUNDULAR
Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray maçlarda yaşanan hataların ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye MHK, VAR ve hakemleri şikayet etti. TFF Başkanı ile dün yapılan görüşmede başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur donelerle yaşadıklarını ortaya koydu. Ayrıca geride kalan 10 haftalık periyotta yaşanan birçok sıkıntılı pozisyon olmasına rağmen VAR’ın sadece Galatasaray maçlarında devreye girmediği vurgulanarak sarı kırmızılıların aleyhine hatalar yapıldığı Büyükekşi’ye aktarıldı.
ANKARAGÜCÜ MAÇI KIZDIRDI
Özbek'in TFF Başkanı Büyükekşi ile yaptığı görüşmede, A.Gücü-F.Bahçe maçındaki Kanarya'nın lehine olduğuna inandığı hakem hatalarının da büyük payı oldu. Dursun Özbek, "Sayın başkan, bize yönelik art niyet arıyoruz. Son maçta daha ilk dakikada penaltımız verilmiyor! Orta hakem vermiyor, VAR ise çağırmıyor. Biz artık kasıt arıyoruz" derken Büyükekşi ise "Daha dikkatli olunacağının sözünü veriyorum" ifadesini kullandı. Galatasaray’ın itiraz ettiği pozisyonlar şu şekilde:
ANTALYASPOR MAÇI
1) Antalyaspor maçında VAR devreye girmedi. Fernando Muslera’nın pozisyonunda Galatasaray aleyhine haksız penaltı verildi.
GİRESUN'DA PENALTI POZİSYONU
2) Giresunspor karşılaşmasında açık bir şekilde Emre Akbaba’nın ayağına basılmasına hatta kramponu çıkmasına rağmen penaltı verilmedi, VAR devreye girmedi.
ÜMRANİYESPOR MAÇI
3) Ümraniye mücadelesinde Torreira’nın şutunda Glumac’ın koluna çarpan topta penaltı çalınmadı, VAR’dan da uyarı gelmedi.
TRABZONSPOR MAÇI
4) Trabzon deplasmanında Torreira’nın şutunda Larsen’in dirseğine çarpan topta penaltı es geçildi, VAR yine devrede yoktu.
FENERBAHÇE'YE VERİLDİ
5) Aynı pozisyonda Fenerbahçe-Karagümrük maçında Caner’in eline çarpan topa penaltı verildi.
KAYSERİ'DE DE VAR DEVREYE GİRMEDİ
6) Kayserispor maçının 28. saniyesinde tüm eski hakemlerin penaltı dediği pozisyonda VAR yine devreye girmedi.
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