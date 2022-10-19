Galatasaray'dan TFF'ye hakem ziyareti: İşte TFF'ye sunulan 5 pozisyon!

ANKARAGÜCÜ MAÇI KIZDIRDI

Özbek'in TFF Başkanı Büyükekşi ile yaptığı görüşmede, A.Gücü-F.Bahçe maçındaki Kanarya'nın lehine olduğuna inandığı hakem hatalarının da büyük payı oldu. Dursun Özbek, "Sayın başkan, bize yönelik art niyet arıyoruz. Son maçta daha ilk dakikada penaltımız verilmiyor! Orta hakem vermiyor, VAR ise çağırmıyor. Biz artık kasıt arıyoruz" derken Büyükekşi ise "Daha dikkatli olunacağının sözünü veriyorum" ifadesini kullandı. Galatasaray’ın itiraz ettiği pozisyonlar şu şekilde: