Galatasaraylı futbolcu Haris Seferovic: 'Derbileri dört gözle bekliyorum'

29 Temmuz 2022 Cuma, 15:52

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin konuşan Seferovic, taraftarlara mesaj gönderdi.

İsviçreli golcünün açıklamaları şu şekilde:

“Antrenmanımızı yapıyoruz kamp güzel geçiyor. Gerçekten iyi hissediyorum attığım gollerden dolayı. Kendimi fiziksel anlamda güçlendirmeye odaklanmış durumdayım. Son maçta 65 dakika oynadım. Umarım önümüzdeki maçlarda da oynayacağım. Kendimi iyi hissediyorum.”

“Teklif geldi ve transfer kısa süre içinde gerçekleşti. Ben de gelmek istiyordum. Kulüpler anlaştı ve buraya geldim. Türkiye'de başka takımlardan da teklif gelmişti ama isim vermeyeceğim. Burada olduğum için mutluyum.”

“DERBİLERİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM”

“Stadımızda yaptığımız maçta da söylemiştim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü ve en çok şampiyon olan takımı. Bu yüzden Galatasaray'ı seçtim.”

“Gerçekten alışık olduğumun dışındaydı. Kendimi iyi hissettim. Galatasaray taraftarı çok özel. Tamamen dolmadığı halde bile inanılmazdı. Tamamen dolduğunda nasıl olacağını merak ediyorum.”

“Buradaki atmosfer çok ateşli. Derbileri dört gözle bekliyorum. Benfica'da Galatasaray'a karşı oynarken benim için zorlu geçti. Kazandığımız için o zaman mutlu olmuştuk ama zor geçti bizim için diyebilirim.”

AY-YILDIZ DÖVMESİ

“Hem saha içinde hem de saha dışında çok çalışırım. Bencil değilimdir, önemli olan benim gol atmam değil takımın kazanması. Benim ve Gomis için iyi bir şey. Antrenmanlarımızı da etkileyecek bu rekabet.”

“Henüz Okan Buruk ile kısa bir süre çalışıyorum. Kendisi açık bir teknik adam. Zorlandığım zamanlarda gidip onunla konuşabileceğimi hissettim.”

“Ay-yıldız dövmesinin benim için anlamı önemli. Ailemin geldiği yer için de önemli. Sevmeyen biri varsa da bunu umursamıyorum. Tuğçe Albayrak... Gerçekten üzücü bir durumdu ben orada bir mesaj vermek istedim. Zamanı geri alamıyorsunuz. İnsanlık için önemli bir mesaj olduğunu düşündüğüm için böyle yaptım.”

TARAFTARA ÇAĞRI

“Benim için çok önemli değil. Beni hep Sefe diye çağırıyorlardı ama önemli değil, nasıl çağırmak isterlerse öyle çağırsınlar.”

“Önemli olan takım. Gol krallığı için de çalışacağım. Bol bol gol atmaya çalışacağım. Maç maç gitmemiz gerekiyor. İlk maçı kazanmamız gerekiyor. Sezonun sonunda da umarım kutlamaları yaparız.”

“Birlikte güzel bir sezon geçirelim. Onları 12. adam olarak görüyoruz.”