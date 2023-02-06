Galatasaraylı futbolcu İsmail Çipe Hatay için yola çıktı
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın futbolcusu İsmail Çipe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Hatay'a yardım etmek üzere yola çıktığını duyurdu.
Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu İsmail Çipe, deprem felaketi sonrası memleketine doğru yola çıktı.
Çipe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük bir yıkıma sebep olan deprem için memleketi Hatay'a gitti.
HATAY'A DOĞRU YOLA ÇIKTI
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çıktık geliyoruz inşallah" açıklamasını yaptı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Suriye, Mısır, Lübnan, KKTC ve Irak'ta da hissedildi.
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