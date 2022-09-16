Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat'tan yönetim yanıtı!

16 Eylül 2022 Cuma, 22:50

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Adnan Polat "Galatasaray'ın transfer süresi uzundu. Yeni kurulan bir takım. Az kayıpla bu süreyi geçmesi başarı. Bundan sonraki süreç daha iyi olacak. Şampiyonluk, Galatasaray'ın her zaman hedefidir" dedi.

"DURSUN ÖZBEK'LE GÖRÜŞÜYORUZ"

Yeniden Galatasaray'da görev almayacağını vurgulayan Adnan Polat "Yeniden yönetimde olma hedefim yok ama Dursun Özbek'le Galatasaray'a destek olacak projeleri görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.