Galatasaraylı futbolcu Leo Dubois'nın sakatlık durumu belli oldu!

Süper Lig ekibi Galatasaray, Fiorentina maçında sakatlık yaşayan Fransız futbolcu Leo Dubois'nın sağ arka adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 21:19
Galatasaraylı futbolcu Leo Dubois'nın sakatlık durumu belli oldu!
Abone Ol google-news

Galatasaray, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Leo Dubois'nın durumuna dair bir bilgilendirme yaptı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun sağ arka adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Avusturya'da gerçekleşen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois'nın sponsorumuz Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."


süper lig galatasaray Leo Dubois sakatlık

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler